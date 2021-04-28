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Altınordu'da Hüsamettin Yener, bu hafta görev bekliyor

TFF 1. Lig'de cumartesi günü evinde iddiası bulunmayan Tuzlaspor'la karşılaşacak Play-Off hedefindeki Altınordu'da son maçlarda yedek soyunan forvet Hüsamettin Yener, bu hafta Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'ndan görev bekliyor.

28 Nisan 2021, Çarşamba 13:19 Son Güncelleme:
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Altınordu'da Hüsamettin Yener, bu hafta görev bekliyor

Kırmızı-lacivertlilerde santrfor Enis Destan'ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle arayışa geçen deneyimli teknik adamın ilk 11'de Hüsamettin'e forma şansı vermesi bekleniyor. 

İleri uç ve kanatlarda görev alabilen 26 yaşındaki futbolcu, son 6 karşılaşmada oyuna sonradan girdi. Teknik patron Eroğlu'nun Enis'in yokluğunda Hüsamettin'i hücum hattında oynatmayı planladığı bildirildi. Altınordu, sezonun ilk yarısında deplasmanda 4-1 mağlup olduğu Tuzlaspor'u bu kez yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

DHA

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