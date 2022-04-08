Spor Toto 1. Lig'de üst üste Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ümraniyespor ve Adanaspor maçlarını kazanıp düşme potasından çıkan Altınordu, gözünü Eyüpspor maçına çevirdi. Pazartesi günü İstanbul'da üst sıraları hedefleyen rakibiyle karşı karşıya gelecek kırmızı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İzmir ekibinde sakatlıktan kurtulan Ahmet Dereli de takıma döndü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu zorlu bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini belirterek, "Amacımız İstanbul'dan 3 puanla dönüp aşağıyla bağımızı koparmak. İyi bir gidişatımız var. Bunu sürdüreceğiz" diye konuştu.