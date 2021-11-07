Oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 10 puan toplayabilen kırmızı-lacivertliler son 4 maçını ise kaybetti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli aranın takımın toparlanması için büyük bir fırsat olacağını dile getirdi. Oyuncuların bireysel performansını yukarılara çekmek zorunda olduklarını kaydeden Eroğlu, "Sezon başında takımdan ayrılan oyuncu sayımız fazlaydı. Genç bir takımla mücadele ediyoruz. Aramıza katılan oyuncuların adapte olması biraz zaman aldı. Sezona iyi başlayamamıştık. Ligde bütçe olarak çok büyük takımlar var, bizim mütevazı bir kadromuz var. Buna rağmen sahada son ana kadar kazanmak için her şeyi yapmaya çalıştık" dedi.

Eyüpspor karşısında 30 dakikalık bölümde iyi işler yaptıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Biz bir türlü skoru artıramadık. İlk yarının bitimine doğru yediğimiz gol, rakibin hücumsal anlamda fonksiyonlarını daha da artırdı. 72'nci dakikada öne geçebilirdik ancak pozisyonu değerlendiremedik. Duran toptan gol yedik. Şu an biraz sancılı geçiyor. Belki milli takım arası toparlanmamız için iyi bir fırsat olacak. Oyuncularımızın bireysel performanslarını biraz daha yukarı çekmek zorundayız. Ne kadar oyuna tutunsak da yaptığımız basit hatalarla maç kaybediyoruz, Eyüpspor karşısında da böyle oldu. Milli arada toparlanıp tekrar bir an önce çıkışa geçmeliyiz. İlk yarıyı da en iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)