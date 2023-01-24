Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'la yolları ayırma kararı aldı. Ara transfer döneminde orta sahasını Sakaryaspor'dan ayrılan Emirhan Aydoğdu ile güçlendiren Altınordu, tecrübeli orta sahaya kendisine kulüp bulmasını istedi.
Son olarak Sakaryaspor deplasmanında kadroda yer almayan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmesi bekleniyor. Sezon başında Ankaragücü'den transfer edilen 28 yaşındaki Hasan, kırmızı-lacivertli formayla 10 maçta görev alırken, 6 kez ilk 11'de şans buldu. (DHA)