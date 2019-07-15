Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun pilot takım Niğde Anadolu FK'dan yuvaya döndürdüğü 6 oyuncu arasında yer alan sol kanat Musa Caner Aktaş'ın yeni sezonda sergileyeceği performans merakla bekleniyor. İzmir ekibinde profesyonel olan ve geçen sezon deneyim kazanması için gönderildiği Niğde Anadolu FK'da 2'inci Lig'de 16 gol atıp, 8 de asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Caner, bu sezon da kırmızı-lacivertli formayla aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor. Antremanlardaki hırsıyla formaya göz kırpan 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılan sağ kanat Murat'ın yokluğunu dolduracağı öğrenildi. Caner, 2017-18 sezonunda Altınordu formasıyla 1'inci Lig'de 9 kez görev almıştı.