İzmir'de 30 Ekim'de gerçekleşen deprem nedeniyle ertelenen Bandırmaspor karşılaşmasının milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanmasını kararlaştırdı. Kırmızı-lacivertli ekip 1 günlük iznin ardından antrenmanlarına yeniden başladı.

Ligde iç sahada oynadığı son 2 müsabakada Ankaraspor'u 2-0 ve Altay'ı ise 2-1 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren Altınordu, Bandırmaspor maçını da kazanarak evinde 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde tedavisi süren stoper Yusuf Yalçın'ın maça yetişip yetişmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Üç futbolcusunda koronavirüs tespit edilen kırmızı-lacivertli ekibe perşembe günü bir kez daha PCR testi uygulanacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)