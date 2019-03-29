Sezonun büyük bir bölümünde ileri uçta Serdar ve Sefa'yı kullanan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun, sakatlıklarını atlatıp çalışmalara başlayan Kemal Rüzgar ve Enes Kubat'ın takıma katılmasıyla eli güçlendi. Aylardır forma hasretini çeken Kemal ve Enes'in oldukça hırslı çalıştıkları ve her geçen gün performanslarını yukarıya çektikleri belirtildi.

Ligin 3. haftasındaki Kardemir Karabükspor sınavında sağ diz çapraz bağları kopan Enes, önceki hafta deplasmanda oynanan Eskişehirspor maçında son 1 dakika olsa da forma giyme şansı elde etti. Göztepe ile yapılan hazırlık müsabakasında da 45 dakikada sahada kalan Enes 1 gol atmıştı. Tıpkı mevkidaşı Enes gibi çapraz bağları kopan Kemal de aylar sonra geçen hafta topla çalışmalara başladı. Serdar 18 maçta 6, Sefa 21 maçta 3, Kemal 8 maçta 2 ve Enes de 3 maçta 1 gol kaydetti.

DHA



