İzmir temsilcisi Eyüpspor'dan sol kanat Metehan ve sağ bek Erdem, Sakaryaspor'dan orta saha oyuncusu Emirhan, Çaykur Rizespor 'dan stoper Selim ve Menemen FK'dan forvet Ali ile anlaşırken, teknik patron Ünal istediği futbolcuların takıma kazandırıldığını söyledi.

"Yeni transferlerin gelişiyle daha güçlü bir takım olduk" diyen Altınordu Teknik Direktörü Ünal, "Hepsi yakından tanıdığım, düzgün karakterler. Gençlerimize ağabeylik yapacak, örnek olacaklar futbolcular. Yeni oyuncularımız ligde yukarılara çıkmamıza yardımcı olacaklardır. Kafamdaki transferleri gerçekleştirdim. Takımda yetenekli oyuncularımız fazlasıyla var, kadroyu yeterli buluyorum. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür ederim" dedi.

Kamp döneminin verimli geçtiğini belirten Ünal, takımda birlik beraberliği sağladıklarını ifade etti. Ahmet Dereli ve Yusuf Can'ın tedavilerinin sürdüğü Altınordu'da idmanlara başlayan Kürşad hazır değil.

DHA