Spor Toto 1. Lig'de aldığı üst üste 8 mağlubiyetle ateş hattında yer alan Altınordu'da yeni teknik direktör belli oldu. Ufuk Kahraman'la yollarını ayırmasını ardından geçici bir süreliğine takımı kaptan Ahmet İlhan Özek'e emanet eden İzmir ekibinin yeni hocası Gökhan Ünal oldu. Altınordu'dan yapılan açıklamada; Hoş geldin Gökhan Ünal! A Takım Teknik Direktörlük görevine Gökhan Ünal getirildi. Gökhan Ünal'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gökhan Ünal: Altınordu'yu layık olduğu yere getireceğiz

Başkan Seyit Mehmet Özkan ile Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Gökhan Ünal'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Genç teknik adam, "Altınordu'nun başına geçmek benim için çok güzel bir fırsat. Gençlere önem veren bir kulüpte çalışacağım. Bu benim adıma Türkiye'ye umut veriyor. Şu anda takımımızın bulunduğu konumun önemi yok. Bu durumu futbolculuk dönemimde de yaşadım. En kısa sürede Altınordu'yu layık olduğu yere getireceğiz. Futbolcu olmak benim bir hayalimdi, bunu gerçekleştirdim. Teknik direktörlük hayalimi de Altınordu'da gerçekleştiriyorum. İnşallah futbolculuk kariyerim gibi teknik adamlık kariyerim de başarıyla devam eder" diye konuştu.

'Aklımın ucundan küme düşmek gibi bir şey geçmiyor'

Altınordu'nun yeni teknik direktörü Gökhan Ünal, takıma yapılacak takviyeler konusunda, "Buraya gelecek oyuncular gençlere örnek olacak futbolcular olacak. O tarzda oyuncular kadromuza katacağız. Aklımın ucundan küme düşmek gibi bir şey geçmiyor. Bu sezon ligi iyi yerde tamamlayıp kulübümüzün kuruluşunun 100'üncü yılında Süper Lig şampiyonluğu hedefiyle oynarız" dedi.

Seyit Mehmet Özkan: Bir türlü toparlanamadık

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, önceki sezon Play-Off finalini kaybettiklerinde kırılma yaşadıklarını dile getirerek, "Ondan sonra bir türlü toparlanamadık. O gün çok güzel anılar yaşadık. Neredeyse bu ülkenin çocukları ile Süper Lig'e çıkacaktık. Çıtayı çok yükseltince oralarda kalmak kolay değil. Rakiplerin 5 yabancı oynattığı bir ligde biz 17-18 yaşındaki gençlerle oynuyoruz. Geçen sezon ve bu sezon iki defa sarsıntı geçirdik. Kendimize bir çeki düzen vermemiz gerekiyordu. Takıma ruh vermek için iddiası olan, coşkulu olan aynı zamanda bu işin gerçekten havasını solumuş biri olan Gökhan Ünal ile anlaşmaya vardık. İnşallah bu sezon ligde kaldıktan sonra gelecek yıl kafaya oynayan bir takım kuracağız. İnanın artık ben de sıkılıyorum. Kulüp olarak hem yetiştireceğiz hem de yarışacağız. Gökhan Ünal'ın teknik direktörlük döneminde başarılı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Özkan, geçen yıl A takımın son 10 maçta yakalamış olduğu başarı serisini hatırlatarak, "İnşallah kalan maçlarımızda da aynı sinerjiyi yaşamak istiyoruz" dedi.

Ufuk Kahraman'la 16 maç

Mehmet Özkan, kendisi kulübü devraldıktan sonra 10 yıl boyunca aralıksız olarak A takımı yöneten Hüseyin Eroğlu'nun yerine geçen sezon son haftada yardımcısı Ufuk Kahraman'ı görevlendirmişti. Kırmızı Lacivertli kulüpte 2012 yılından geçen sezonun son haftasına kadar teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Kahraman, Eroğlu'nun ayrılışı ile birlikte teknik direktörlük görevine getirilmişti. Altınordu bu sezon teknik patron Ufuk Kahraman önderliğinde çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi alarak 12 puan topladı.