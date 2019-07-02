İzmir ekibinde forvet Enes Kubat ve Serdar, sağ kanat Sefa ve Murat, stoper Hasan ve ön libero Deniz'le yollar ayrılırken, altyapıdan yetişen stoper Recep ve santrfor Kadir pilot takım Niğde Anadolu FK'ya gönderildi. Kırmızı-lacivertlilerde kaleci Erce, sol bek Yusuf ve sağ bek Kerim'in de bonservis ücreti alınarak satılması planlanıyor.

Teknik heyetin raporuyla geçen sezon Niğde'de kiralık oynayan altyapı patentli Caner, Fatih, Yusuf Yalçın, Onur Taha, Egehan ve kaleci Emre kadroya dahil edildi. Ayrıca altyapıdan 17 genç profesyonel yapıldı. İç transferde Berkay ve Sinan'la anlaşan Altınordu dış transferde Başakşehir'den golcü Atabey Çiçek'le ilgileniyor. En az 4 transfer yapmayı planlayan İzmir temsilcisi kanatlarda görev alan 2 futbolcuyla anlaşma aşamasına geldi. Altınordu cuma günü topbaşı yapacak.

DHA