İzmir ekibinde ilk 5 müsabakada gençlerin büyük bölümü kulübede görev beklerken, son olarak iç sahada 4-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Ankara Keçiörengücü maçında ilk 11'de öz kaynaktan yetişen 5 isim yer aldı. Teknik ekibin önümüzdeki haftalarda genç oyunculara daha fazla görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Keçiörengücü maçında kaleci Ali Emre, sağ bek Rahmi, sol bek Yusuf Can, orta saha oyuncusu Metehan ve kanat oyuncusu Emircan ilk 11'de şans bulurken, oyuna sonradan giren Sami, Emre, Muzaffer ve Furkan'la birlikte toplam 9 genç sahaya çıktı. Daha önceki karşılaşmalarda Gençlerbirliği (D) önünde 2, Sakaryaspor karşısında 3, Boluspor deplasmanında 2, Pendikspor'a karşı 2, Göztepe derbisinde 3 genç futbolcu ilk 11'de oynamıştı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)



