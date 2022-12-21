Spor Toto 1'inci Lig'de son 8 maçını kaybederek düşme hattına demir atan Altınordu'da öz kaynaktan yetişen genç futbolcular oynanan 17 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi. İzmir ekibinin attığı 15 golde de kulübe transfer yoluyla gelen tecrübeli isimlerin imzası yer aldı. Altınordu'da sağ kanat Ahmet İlhan 9 kez rakip fileleri sarsarken, diğer golleri Ahmet Dereli, Ali Dere, Kubilay, Şeref, Volkan ve takımdan ayrılan Safa kaydetti.

Kırmızı Lacivertliler'de altyapı sisteminden yetişip forma şansı bulan Emircan, Metehan, Sami, Gökberk, Rahmi, Yusuf Can, Yusuf Yalçın, Muzaffer, Furkan Metin, Alperen, Emre, Furkan Yöntem, Abdullah ve Yusuf Talga gibi genç futbolcular gol atma başarısı gösteremedi.

Geçmiş sezonlarda kendi yetiştirdiği Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Burak İnce, Enis Destan gibi skor üreten gençleri parlatıp satan Altınordu, bu sezonun ilk yarısında genç kramponlardan verim alamadı. (DHA)