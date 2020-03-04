TFF 1. Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor maçına odaklanan Altınordu'da forvet Kemal Rüzgar, son 3 maçta yedek kulübesini mesken tuttu. Ligde 19. haftadaki Fatih Karagümrük deplasmanında oyuna ikinci yarıda girip hat-trick yaptıktan sonra Akhisarspor, Eskişehirspor (D) ve Osmanlıspor maçlarında ilk 11'de görev alan gurbetçi santrfor, daha sonra oynanan Adana Demirspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Altay karşılaşmalarında kesik yedi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu periyotta Kemal'in yerine ileri uçta Hüsamettin'i ilk 11'de tercih etti. Attığı 7 golle kırmızı-lacivertli takımın en skorer oyuncusu olan Kemal, bu hafta Ümraniyespor filelerini sarsması halinde 5 haftalık aradan sonra gol sevinci yaşamış olacak. 25 yaşındaki golcü oyuncu en son İzmir'de 2-0 galibiyetle sonuçlanan Akhisarspor müsabakasında gol atma başarısı göstermişti. İzmir temsilcisinde tedavisi süren ön libero Oğulcan dışında eksik bulunmuyor.