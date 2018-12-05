Derbide Altay’ı deviren Altınordu’da, bu karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Serdar Deliktaş’ın 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması moralleri bozarken, kırmızı-lacivertlilerde forvet kalmadı. Kemal Rüzgar’ın sezonu kapatması, forvette de görev yapabilen Enes’in de sakatlığını tam olarak atlamamasının üzerine Serdar’ın da yokluğuyla Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun bu bölgede Sefa Yılmaz’a forma vermesi bekleniyor. Altay maçında da Serdar’ın oyundan çıkmasıyla Sefa ileri uçta gol aramıştı. Altınordu’nun devre arasında kadrosuna en az 1 golcüyü katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gençlerden anlamlı ziyaret

Altınordu Futbol Akademisi’nde (ALFA) eğitimlerini sürdüren U17 ve U18 takımı öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu’nu ziyaret edip, görme engelli çocuklarla “goalball” oynadı. Görme engelli çocuklar ile ALFA öğrencilerinin gösteri karşılaşması da bir hayli ilgi çekti. Gözlerini bantlarla kapatan ALFA öğrencileri, önce Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Durgun’dan “goalball” hakkında bilgiler aldı, ardından sahaya çıkıp gösteri maçı oynadı. Durgun ayrıca görme engelli çocukların karşılaştığı zorluklar hakkında da bilgiler verdi.

İHA