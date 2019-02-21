Altınordu'da Eroğlu'nun zor tercihi

Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, orta sahada kime görev vereceği konusunda tatlı bir telaşa düştü.

21 Şubat 2019, Perşembe 19:03
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Altınordu'da Eroğlu'nun zor tercihi

Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, orta sahada kime görev vereceği konusunda tatlı bir telaşa düştü. Devre arasında Gazişehir Gaziantep'ten transfer edilen Okan yapılan anlaşma nedeniyle geçen hafta eski takımına karşı görev almazken, bu futbolcunun yerine ilk 11'de şans bulup 1-0'lık galibiyeti getiren gole imza atan Alican, teknik patron Eroğlu'nu ikilemde bıraktı.

İki futbolcunun da formda olması nedeniyle kararsız kalan başarılı teknik adamın hangi oyuncusunu tercih edip sahaya süreceği merak konusu oldu.

DHA

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