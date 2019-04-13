Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Osmanlıspor ve Birevim Elazığspor'a yenilerek Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, oyuncularına güvendiğini vurguladı.

Galibiyet serisi yakalayarak yeniden ilk 6'ya gireceklerine inandığını söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Milli maç arasından sonra düşüşe geçtik. Ancak ben takımıma sonuna kadar güveniyorum. Moral bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Ümraniyespor'u pazartesi günü evimizde yenerek yeniden çıkışa geçeceğiz. Play-Off'a kalacağımıza inancım tam" diye konuştu.

Kırmızı-lacivertlilerde forvet Serdar, sol bek Yusuf ve ön libero Oğulcan'ın cezaları sona erdi.

İZMİR, (DHA)