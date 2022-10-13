Tecrübeli savunmacı oynanan 7 karşılaşmada 90 dakika görev yaparak toplam 630 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın vazgeçmediği isimlerin başında gelen Erdi, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'den kiralanan 25 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 3 milyon TL bonservis bedeli ödeyerek yeniden kadroya dahil edildi. Altyapısında yetiştiği Samsunspor'da profesyonel olan Erdi, bu hafta eski takımına karşı forma giyecek.

DHA