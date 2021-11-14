İlk 4 haftadaki Ankara Keçiörengücü (D), Tuzlaspor, İstanbulspor (D) ve Bursaspor karşılaşmalarında ilk 11'de görev alan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 5'inci haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında kesip yiyip, ikinci yarıda oyuna girdi.

Daha sonra Altaş Denizlispor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) müsabakasında yeniden 11'de şans bulan Emircan, son 5 haftadaki Nasadoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor (D), Eyüpspor maçlarında yedek kaldı. Genç futbolcu sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında sergilediği performansla teknik heyetin gözüne girmişti. Emircan ligde oynadığı 10 maçta 2 asist yaptı.

DHA