Bu mağlubiyetle birlikte üst üste 5'inci yenilgisini alan kırmızı-lacivertliler 12 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı. Son olarak deplasmanda sonuncu Altaş Denizlispor 'u 2-1'le geçen Altınordu, Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Altay, Adanaspor ve Manisa FK müsabakalarından puan alamadı.

Teknik direktör Ufuk Kahraman, bireysel hatalardan yakındı. Manisa FK karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten genç teknik adam, "Elimizdeki kadro yapılanmasında 9 numara pozisyonunda Ahmet Dereli ve Gökberk'in sakatlıkları bizi farklı planlara götürdü. 8 numara pozisyonunda oynayan Kürşat'ı 9 numara pozisyon oynatıp farklı bir strateji ile maça çıktık.

4 haftadır yeniliyorduk, yediğimiz gollerin hepsi bireysel hatalardan. Bireysel hata olduğu zaman da çok fazla önüne geçemiyoruz. Bu maçta da 3 gol hatalardan geldi, buna çözüm bulacağız" dedi. (DHA)