Altınordu’da coronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbola Dönüş Öneri Protokolü kapsamında pazartesi günü İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan Covid-19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıktı" ifadelerine yer verildi.

İzmir temsilci sonuçların ardından iki ay aradan sonraki ilk çalışmasını, koronavirüs önlemlerine dikkat ederek yaptı. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenmanda futbolcular önce laktat testinden geçti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu daha sonra sağlık ekibi ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Test sonuçlarının negatif çıkmasının sevindirici olduğunu belirten Hüseyin Eroğlu, "Ekibimiz bu süreçte elinden gelen dikkati gösterdi, bunun sonucunda da üzücü bir durumla karşılaşmadık. 60 günlük süreçte futbolcularımız en iyi şekilde çalışmalarını yaptılar. Antrenmanda ve test sonuçlarında da bunu gördük. Takımımız hazır durumda, haftaya yapacağımız antrenmanlarda tempoyu yükselteceğiz ve lige en hazır şekilde başlayacağız" dedi.

DHA