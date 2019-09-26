Gurbetçi savunmacı Kahraman'ın idmanda ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle 3 hafta takımdan uzak kalacağı açıklanırken, altyapıdan yetişen Ali Mert'in de yine antrenmanda ayak bileğine isabet eden top nedeniyle sakatlandığı belirtildi. Ali Mert'in 10 gün dinleneceği kaydedildi.

Kırmızı-lacivertlilerde savunmanın solunda Ufuk Budak görev alacak. Yeni transferlerden Ufuk, geçen hafta Osmanlıspor deplasmanında ilk kez görev almıştı. teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun, Ufuk dışında bu bölgede alternatifi bulunmuyor.

DHA