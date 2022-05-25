Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1’inci Lig’de bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altınordu’da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesinde yer alan yazısında, "Çok yoruldum, eve döneceğim" ifadelerini kullanarak veda sinyali verdi. Yazısının sonunda ABD'li dünyaca ünlü aktör Tom Hanks’in başrolünü üstlendiği Forrest Gump filminden unutamadığı bir sahneyi örnek veren Başkan Özkan, "Gump üç yıldır neden olduğunu bilmeden koşmaktadır, kilometrelerce yol kat etmiştir. Amerika’nın tam ortasında, saç sakal birbirine karışmış halde ve arkasında destekçileri ile birlikte Oklahoma bozkırını geçerken, bir anda durur, döner ve şöyle der, çok yoruldum, eve döneceğim" sözleriyle kafalarda soru işareti bıraktı. Bu sözler Özkan’ın başkanlık görevini bıraktığı şeklinde yorumlandı.

EMEKLİ OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, daha önce 65 yaşına girdiği 2020 yılında da emeklilik yaşının geldiğini dile getirmişti. Son 10 yılda tesisleşme ve altyapı hamleleriyle Türk futbolunda oyuncu yetiştirme konusunda öncü kulüplerden olup Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi milli yıldızları bünyesinden çıkaran Altınordu’da 2012’de şirketleştirilen futbol şubesinin patronu olan Özkan’ın A takımla ilgili yetkileri Altınordu Spor Kulübü Derneği’ne devredeceği iddia ediliyordu. Özkan’ın A takımı dernek yönetimine bırakırsa Altınordu Futbol Akademisi’nde ise genç yıldızlar yetiştirmeyi sürdürmesi tahmin ediliyor.

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