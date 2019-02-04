Altınordu'da Anıl Koç fırtına gibi esiyor!

Altınordu'nun son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldızı Anıl Koç, Karabükspor filelerini 2 kez sarsarak toplam gol sayısını 5'e çıkarttı. Gurbetçi futbolcu, kırmızı-lacivertli takımın en skorer oyuncusu konumuna geldi.

04 Şubat 2019, Pazartesi 20:15
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Altınordu'da Anıl Koç fırtına gibi esiyor!

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3, namağlup serisini ise 14 haftaya çıkaran ve 6. sıraya yükselen Altınordu'da sol kanat Anıl Koç, son maçlardaki performansıyla alkış topladı. Karabükspor filelerini 2 kez sarsarak toplam gol sayısını 5'e çıkaran gurbetçi futbolcu, kırmızı-lacivertli takımın en skorer oyuncusu konumuna geldi. 

Geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında attığı gol sonrası bu hafta ilk 11'de şans bulan Anıl, formayı geri vermek istemediğini gösterdi.

Sezon başında Litvanya ekibi Atlantas'tan 2 yıllığına transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, hedefinin sezon sonunda Altınordu'da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamak ve yeniden milli takım formasını giymek olduğunu söyledi.

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