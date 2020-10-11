Misli.com 2'nci Lig'de yer alan Altınordu'nun hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK için transfer edilen ancak sağ bekte yaşanan sıkıntı nedeniyle teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından Altınordu'ya getirtilen gurbetçi savunmacı futboluyla sınıfı geçti. İngiltere doğumlu Alper, kısa sürede İzmir temsilcisinin önemli bir parçası olmayı başardı.

Niğde Anadolu FK'da bir maça çıktıktan sonra Altınordu formasıyla Beypiliç Boluspor ve Ankaraspor karşısında ilk 11'de görev alan 27 yaşındaki gurbetçi savunmacı, alınan 2 galibiyette pay sahibi olup, Göztepe'ye transfer olan Kerim Alıcı'nın yokluğunu aratmadı. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, Kerim'in sakat olması nedeniyle ilk 2 haftada sağ bekte stoper Yusuf Yalçın'ı oynatmak zorunda kalmıştı. Altınordu'nun Adanspor'dan transfer ettiği sağ bek Emre Nefiz ise henüz forma şansı bulamadı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)