Kamp döneminin çok iyi geçtiğini belirten Ahmet İlhan, lige hazır olduklarını vurgulayarak, "Hazırlık maçları bizim için skor anlamında çok önemli değil, önemli olan yapmak istediklerimizi sahaya koyabilmekti. Ligin ilk haftası alışma evresidir. Bu alışma evresini kayıpsız geçmek istiyoruz. Cumartesi günü Gençlerbirliği maçımız var benim için özel bir maç olacak. Gençlerbirliği camiasında şampiyonluk yaşadım orada kaptanlık yaptım. Şimdi buradayım ve ait olduğum yerdeyim, buranın başarısı için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kendime hedefler koydum. İnşallah bu yıl da takımıma en iyi katkıyı verip, takımımı iyi yerlere getirmek istiyorum" diye konuştu.

"EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ BİRBİRİMİZİ TANIMAMIZ"

Geçen yılki kadronun büyük ölçüde korunduğunu ifade ede tecrübeli oyuncu, "Kulübümüz yapı olarak her yıl genç futbolcu kardeşlerimizi transfer ediyor, açıkçası bu da takım içerisinde dengeleri bozuyordu. Her yıl 7-8 tane oyuncu transfer oluyor, yerine öz kaynak sisteminden futbolcular geliyordu. Bu yıl biraz daha özel oldu; çünkü geçen seneki kadroyu tamamen koruduk, bunun da başarıyı getireceğini düşünüyoruz. Aramıza katılan arkadaşlarımız da bize en iyi katkıyı verecektir. Takım olarak birbirimizi çok iyi tanıyoruz. 100. yılımızda bu avantajımızla birlikte ligi en güzel yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

DHA