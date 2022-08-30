Kaptanlık pazubandını takan 34 yaşındaki oyuncu 3 haftada 3 kez fileleri sarstı. İlk haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan kırmızı-lacivertlilerde Ahmet İlhan 2 gole imzasını attı.

İkinci hafta ise evinde Sakaryaspor'a 2-0 kaybeden Altınordu, Boluspor deplasmanından ise 1-1 berabere döndü. Altınordu'nun golünü penaltıdan Ahmet İlhan kaydetti. Aynı oyuncu 90+7'nci dakikada ise penaltı atışından yararlanamadı. Altınordu'nun bulduğu 4 golün 3'ünü atan Ahmet İlhan geçen sezon da takımın gol yükünü çekmişti. Altınordu formasıyla 2021-2022'de 29 maça çıkan deneyimli futbolcu, 11 kez ağları sarsmıştı.

İZMİR, (DHA)