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Altınordu'da Ahmet İlhan Özek takıma dönüyor

Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası alan, 1 müsabakada da sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayan Ahmet İlhan Özek, Boluspor karşısında takımdaki yerini alabilecek.

21 Aralık 2021, Salı 18:23 Son Güncelleme:
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Altınordu'da Ahmet İlhan Özek takıma dönüyor

Altınordu'da Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası alan, 1 müsabakada da sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayan kaptan Ahmet İlhan Özek, Boluspor karşısında takımdaki yerini alabilecek.

İzmir'deki 2-1'lik Ankaragücü galibiyetinde attığı 2 golle takımına 3 puan getirdikten sonra Samsunspor, Kocaelispor ve Balıkesirspor müsabakalarında kadroda yer almayan tecrübeli futbolcunun forma hasreti sona erecek. Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce'nin veda ettiği kırmızı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Enis'e henüz af çıkmadı. (DHA)

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