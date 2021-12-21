Altınordu'da Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası alan, 1 müsabakada da sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayan kaptan Ahmet İlhan Özek, Boluspor karşısında takımdaki yerini alabilecek.

İzmir'deki 2-1'lik Ankaragücü galibiyetinde attığı 2 golle takımına 3 puan getirdikten sonra Samsunspor, Kocaelispor ve Balıkesirspor müsabakalarında kadroda yer almayan tecrübeli futbolcunun forma hasreti sona erecek. Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce'nin veda ettiği kırmızı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Enis'e henüz af çıkmadı. (DHA)