Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü derbide Göztepe 'ye konuk olacak Altınordu'ya kaptan Ahmet İlhan'dan iyi haber geldi.

Kasığındaki ağrıları nedeniyle geçen haftaki Pendikspor maçının 50'inci dakikasında oyundan alınan tecrübeli sağ kanat oyuncunun çekilen MR'ında ciddi bir soruna rastlanmadı. Fizyoterapistle çalışan ve hafif ağrıları süren deneyimli futbolcunun derbiye yetiştirilmesi için yoğun çaba harcandığı bildirildi.

Son 2 sezonda kırmızı-lacivertli formayla 22 gol atıp, 9 asist yapan Ahmet İlhan Özek, bu sezon 4 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Gençlerbirliği (2) ve Boluspor filelerini havalandıran 34 yaşındaki oyuncu, Pendikspor önünde ise Ahmet Dereli'ye asist yaptı. Öte yandan arka adalesindeki zorlanma nedeniyle Pendik karşısında görev yapamayan Şeref'in bu hafta da oynama ihtimali düşük. U19 Milli Takımı kampına katılan Sami de kadroda yer almayacak.

KAHRAMAN: "GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VAR"

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Göztepe ile oynayacakları derbinin atmosferi ve heyecanıyla futbolseverler açısından keyifli geçeceğini söyledi. "Galibiyete ihtiyacımız var" diyen teknik patron Kahraman, "Göztepe büyük bir camia. Altınordu olarak dolu tribünler önünde iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. O atmosferi iyi yaşıyoruz. Seyir zevki yüksek bir maç olacak. Üç puan için uğraşacağız" dedi.

İZMİR, (DHA)



