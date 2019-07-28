Yeni sezon öncesi hazırlayacı takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanan Berkay Görmez, Niğde'den ayrılarak İstanbulspor'la 5 yıllık anlaşma sağladı. Altınordu'nun bu transferden bonservis ücreti almadığı ancak milli oyuncunun başka bir kulübe transferinden yüzde 50 pay alacağı öğrenildi.

İzmir ekibinde geçtiğimiz sezonlarda deneyim kazanmaları için kiralık olarak başka kulüplere gönderilen Seydi Kayasoy Bayrampaşa, Anıl Balakkız Eyüpspor, Selçuk Öztürk Kozan Belediyespor, Cihad Ateş Osmaniyespor, Süleyman Güneş Ankara Demirspor, Arda Hilmi Şengül Sultanbeyli Bld, Alper Kadir Duruk ise 1922 Konyaspor'la anlaştı. Hamit Kulya ise kendisine kulüp arıyor.

DHA