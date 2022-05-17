Geçen sezon Play-Off finali oynadığı ligde bu sezon kümede kalmayı bitime 1 hafta kala garantileyen İzmir temsilcisi Altınordu, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli çalıştırıcı Hüseyin Eroğlu ile yola devam etmeme kararı aldı. Kırmızı-lacivertli takımın başında 2012-13 sezonunda 3'üncü Lig'de bir sonraki sezon ise 2'nci Lig'de üst üste 2 şampiyon şampiyonluk elde eden teknik direktör Eroğlu, geçen sezon Süper Lig 'in kapısından dönme üzüntüsü yaşamıştı.

Altınordu'da 10 yıllık görev süreci sona eren 49 yaşındaki teknik adam için bir veda töreni düzenlendi. Türk futbolunun en istikrarlı teknik adamları arsında yer alan Hüseyin Eroğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda hedefinin Avrupa'da ülkemizi temsil etmek olduğunu, özellikle Bundesliga'da çalışmak istediğini dile getirmişti.

Almanya doğumlu Eroğlu, pek çok kez kendisine Süper Lig'den teklif gelmesine rağmen İzmir kulübünde kalmayı tercih etmişti. Altınordu'da liglerde ve kupada toplam 369 resmi maçta görev alan deneyimli teknik direktör; 167 galibiyet, 91 beraberlik, 111 mağlubiyet gördü.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)







