Son 5 hafta içerisinde Bursaspor, Boluspor, Ankaraspor ve Altay galibiyetlerine imza atan, Adanaspor ile berabere kalsa da çıkşını sürdüren Altınordu, evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadelenin ilk devresi golsüz sona erdi. İkinci devrede 66. dakikada Gökhan Süzen, 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile İstanbul temsilcisini 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra ataklarını iyice artıran ve oyunu rakip sahaya yıkan Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, aradığı golü karşılaşmanın son anlarında buldu.

9 kişi kaldılar

Enis Destan, 90. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu değerlendirdi ve takımına zaferi getirdi: 1-0. Konuk ekipte Gomis, 90+6 içerisinde gördüğü iki sarı ile kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. İzmir ekibi, bu sonucun ardından maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Ümraniye'nin galibiyet hasreti ise 2 maça çıktı.