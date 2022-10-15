Altınordu - Yılport Samsunspor maç sonucu: 2-1

25'inci dakikada Altınordu gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ahmet İlhan'ın sol ayağıyla yaptığı plasede kaleye giden topu kaleci Szumski parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

37'nci dakikada konuk ekipten Yusuf Emre'nin soldan kullandığı kornerde Alim kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti.

53'üncü dakikada soldan Ali Dere'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Kubilay sert bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

58'inci dakikada kaleci Szumski ceza sahasında Ahmet İlhan'ı indirince Hakem Güldal penaltı noktasını gösterdi.

60'ıncı dakika sarkan penaltı vuruşunda topun başına geçen Ahmet İlhan, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

90+3'üncü dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Uzak mesafeden Alim'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Emre'nin son anda çeldiği topu Ahmet tamamladı: 2-1.

Müsabakayı Altınordu 2-1 kazandı.

HÜSEYİN EROĞLU BU KEZ RAKİP OLDU

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen sezon sonuna kadar 10 yıl boyunca çalıştırdığı Altınordu'ya ilk kez rakip oldu. Altınordulu taraftarlar maçtan önce Hüseyin Eroğlu'na çiçek verirken, Altınordulu futbolcular eski hocaları ile hasret giderdi. Eroğlu'nun 10 yıl yardımcı antrenörlüğünü yapan Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman da müsabaka öncesi kendisiyle kucaklaşıp başarı diledi. Eroğlu, takımın başında çıktığı 3'üncü maçında ilk yenilgisini aldı.

DHA