Fenerbahçe altyapısından yetişip dönemin teknik direktör Dick Advocat tarafından oldukça beğenilen genç oyuncunun yakasını sakatlıklar bir türlü bırakmadı. Yiğithan'ın 2017-2018 sezonunda Advocaat'ın çalıştırdığı Hollanda'nın Sparta takımına transfer olacağı sırada arka adalesinde yırtık tespit edildi. Futboldan uzun süre uzak kalan oyuncu Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Ancak ordada da umduğunu bulamayan Yiğithan bu sezon Altınordu'ya imza attı. Büyük umutlarla Altınordu'da yeni bir sayfa açmak isteyen 22 yaşındaki futbolcu 2 kez sakatlandı, 2 defa da koronavirüse yakalandı. Bir türlü toparlanamayan Yiğithan ligde sadece İstanbulspor maçında 1 dakika görev aldı. Teknik ekibin şu an iyileşen genç futbolcudan yararlanmak istediği ve Yiğithan'ın form tutmaya çalıştığı bildirildi. Geleceğin önemli stoperleri arasında gösterilen Yiğithan'dan çıkış bekleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun oyuncuyla çok yakından ilgilendiği vurgulandı.

DHA