Altınordu, Yiğit Emre Çeltik ile sözleşme uzatıyor

Kırmızı-lacivertlilerin sol kanatta görev yapan 17 yaşındaki oyuncunun 2022'de bitecek mukavelesini 1 yıl daha uzatacağı öğrenildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, "Yıldız adayı" olarak yorumladığı Emre, son olarak İngiliz gazetesi The Guardian tarafından dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç oyuncudan biri olarak gösterildi. Listede Emre'nin yanı sıra geçen hafta Altınordu'dan Medipol Başakşehir'e 2.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Ravil Tagir de yer aldı.

Alt yaş gruplarında 30 kez milli formayı terleten Yiğit Emre Çeltik için The Guardian'da yapılan yorumda, "Altınordu yetenek üretmeye devam ediyor. Türk futbolunun en değerli iki futbolcusu Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, bu kulübün gençlik sisteminden mezun. Yiğit Emre Çeltik, sol kanat oyuncusu Eden Hazard'a benzer bir tarzda oynuyor ve bu sezon yeteneklerini sergileme şansı bulacak gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon A takımda sadece ligin son haftasındaki Menemenspor maçında görev alan Emre, bu sezon Menmenspor'a karşı uzatmada, Bursaspor önünde 85'inci dakikada oyuna girdi.

DHA