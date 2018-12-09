Altınordu yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

Son olarak 6'ncı haftada İzmir'de Adana Demirspor'a 1-0 kaybeden Altınordu; Eskişehirspor, Osmanlıspor, Elazığspor, Altay ve son olarak Adanaspor müsabakalarını kayıpsız geçti. Hatayspor, İstanbulspor, Ümraniyespor ve Afyonspor'la yenişemeyen Altınordu 9 haftada hanesine tam 19 puan yazdırmayı başardı.

Adanaspor karşılışmasında Enes, Kemal, Serdar ve Oğulcan gibi oyunculardan yoksun çıktıklarını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, , "Ancak biz sistem takımıyız. Eksiklerimizin yerine kim görev alırsa alsın gerekeni yaptı. Bunun için çok çalıştık. Rotasyonda Berkay ve Deniz'i kullandık. İki oyuncumuz da galibiyeti getiren golleri attı. Güzel bir karşılaşma oynadık. Devre arasına kadar kalan 2 maçımızı da kayıpsız geçmek istiyoruz" dedi.

İzmir ekibi gelecek hafta Boluspor ile deplasmanda oynayacak. İlk yarının son haftasında ise sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

DHA