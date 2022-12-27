Altınordu, yeni yaşını buruk kutladı

26 Aralık 1923'te kurulup tarihindeki ilk müze açılışını dün 99 yaşına basarken gerçekleştiren İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu, açılıştan sonra ligde evinde Çaykur Rizespor 'la 0-0 berabere kalarak taraftarına çifte sevinç yaşatma fırsatını kaçırdı. İlk yarıda oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 11 yenilgi alarak devre arasına 13 puanla 18'inci sırada giren İzmir temsilcisi, yeni yıl öncesi puan tablosundaki yeriyle olmasa da futboluyla umut verdi.

Play-Off yarışı veren rakibi önünde başa baş bir oyun sergileyen Altınordu'da ilk maçına çıkan teknik direktör Gökhan Ünal da umutlu konuştu. Oyuncuların özgüven eksiğini ortadan kaldırmak için kolları sıvadıklarını dile getiren genç teknik adam, küme düşme düşüncelerinin asla olmadığını, kırmızı-lacivertli takımı üst sıralara taşıyacaklarını vurguladı. Ara transfer döneminde kadroya takviye yapacaklarını belirten teknik patron Ünal, bu konuda çalışmalara başladıklarını söyledi. Ligde son 9 maçında 8 yenilgi, 1 beraberlik alan Altınordu, son 9 sezonda ilk kez ilk yarıyı düşme hattında bitirdi. (DHA)