Altınordu yayınladığı kliple büyük beğeni topladı

Altınordu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sosyal medya hesabından yayınladığı kliple büyük beğeni topladı.

"İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganını benimseyen İzmir temsilcisinin, "Gözümüz Gibi Bakıyoruz" mesajıyla paylaştığı videoda futbol okullarında eğitim alan 1256 çocuğun bakışları yer aldı. Minik futbolcuların sadece gözlerinin yayınlandığı görüntü, "Hepimiz farklı farklı baksak da Ata’mıza ve 23 Nisan’a gözümüz gibi bakıyoruz" sloganı üzerine kurgulandı.

Paylaşımda bağımsızlık, egemenlik, hürriyet ve cumhuriyet kavramlarına dikkat çekildi.