Altınordu yara saracak

İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezası sona eren ön libero Kubilay ve sarı kart cezası biten sağ kanat Ahmet İlhan gelecek hafta kritik Kocaelispor deplasmanında görev yapabilecek. Samsunspor karşısında ağrılarına rağmen kaleyi koruyan Ali Emre ile riske edilmeyen Ahmet Dereli'nin de bu süreçte tamamen iyileşeceği ifade edildi. Kırmızı-lacivertliler, Kocaelispor karşısında sahaya tam kadro çıkmayı planlıyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)