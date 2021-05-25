Altınordu ve Altay’ın gözü kasada

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yarın oynanacak Altay-Altınordu finali öncesi kentteki futbolseverler büyük heyecan yaşarken, kupayı müzesine götürmek isteyen iki takımdan biri kasasını dolduracak. 2020-21 sezonunda Süper Lig ’deki tüm kulüplere katılım payı olarak 36 milyon TL’lik ödeme yapan Türkiye Futbol Federasyonu, ayakbastı parası olarak lige yeni çıkan takımlara sezon başında 18’er milyon TL ödedi. Süper Lig’de 2020-21’de yayın gelirinin yüzde 37’si ligdeki 21 kulübe eşit olarak dağıtılırken bu rakam 36 milyon TL’ye karşılık geldi. Ligde yayın gelirinden Galatasaray 209 milyon 810 bin TL ile en çok gelir elde eden kulüp olurken, küme düşen Yukatel Denizlispor 60 milyon 620 bin TL ile en düşük gelir alan kulüp oldu.

Altınordu’nun borcu yok

Takımlar her galibiyet için 2 Milyon 700 bin TL, beraberliklerde ise 1 Milyon 400 bin TL kazandı. Toplam borcu 88 milyon TL olarak açıklanan Altay, bu sezon yaptığı ciddi yatırımın karşılığını Süper Lig’e çıkarak alıp rahatlamak isterken, altyapısından yetişen oyuncuları satan Altınordu’nun ciddi bir borcu bulunmuyor.