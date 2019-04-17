Altınordu UNICEF’le iş birliği yapacak

Altınordu Kulübü’nün, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Türkiye Milli Komitesi ile kurumsal iş birliği için görüşmeler yaptığı bildirildi.

Altınordu Kulübü’nden yapılan açıklamada, UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin kurumsal ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcısı Burcu Güvenek Araslı’nın kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya geldiği belirtildi. Araslı’nın Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’ndeki gençlerle tanıştığı ve UNICEF’le ilgili detaylı bir sunum yaptığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyit Mehmet Özkan, UNICEF gibi bir kurumla el ele vermenin hayalini yıllardır kurduğunu bildirdi. UNICEF armasını hak etmenin çok önemli olduğunu belirten Özkan, "Böyle bir kurum ile iş birliği içerisine girmek bizler için tarif edilemez bir duygu. Bizim en önemli merkezimiz çocuklar. UNICEF ise yıllardır yaptığımız her şeyin zirve noktasında duruyor. Bugün, hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. UNICEF ile global veya yerel iş birliği kulübümüz için büyük onurdur." ifadelerini kullandı.

Altınordu’nun çocuklar adına çok önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Araslı ise şunları kaydetti:

"Herkes sahalar, binalar ve tesisler yapabilir. Ancak bunu çocuk eksenine oturtmak ve her şeyi bu felsefeyle inşa etmek müthiş bir şey. Altınordu ile iş birliğinin başlamasıyla ilgili gerekli çalışmaları başlatacağım."

AA