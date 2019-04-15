Altınordu - Ümraniyespor maç sonucu: 1-2

Spor Toto 1'inci Lig'de 29'uncu hafta mücadelesinde Play-Off hedefindeki iki ekipten Altınordu evinde Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip 56'ncı dakikada Anıl'ın golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 67'nci dakikada Vasilogiannis ile skoru eşitledi. Maçın 74'üncü dakikasında Hasan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Altınordu'da Kerim 84'üncü dakikada ters bir vuruşla kendi ağlarını sarstı: 1-2. Bu sonuçla üst üste 3'üncü yenilgisini alan İzmir ekibi 45 puanda kalırken, 49 puana ulaşan Ümraniyespor, 4 haftalık galibiyet özlemini dindirdi.

9'uncu dakikada konuk ekipten Atabey'in ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üst direği sıyırarak auta çıktı.

22'nci dakikada gelişen Altınordu atağında soldan Yusuf'un ortasında kale önünde Sefa vurdu, kaleci Burak yakın mesafeden gole izin vermedi.

27'nci dakikada Alican'ın ara pasına hareketlenen Sefa'nın karşı karşıya vuruşunda kaleci Burak bir kez daha golü önledi.

30'uncu dakikada Muhammed'in ara pasında kaleci Burak bu kez Anıl'a gol izni vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

56'ncı dakikada Altınordulu Hasan'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Burak'ın sektirdiği topu Anıl tamamlayarak takımını öne geçirdi: 1-0.

67'nci dakikada soldan çalımlarla Altınordu ceza sahasına giren Emircan'ın yerden pasında arka direkte Vasilogiannis plase bir vuruşla skoru dengeledi: 1-1.

74'üncü dakikada Altınordulu Hasan, Vasilogiannis'ye yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

84'üncü dakikada sağdan Alaaddin'in yerden ortasında kale önünde Altınordulu Kerim kendi filelerini havalandırdı: 1-2.

90'ıncı dakikada Ümraniyesporlu Recep'in ceza sahası dışından şutunda top üst direkten döndü. Müsabakayı Ümraniyespor 2-1 kazandı.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Bilal Gölen (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim (x), Hasan (xx), Recep (xx), Yusuf (x), Berkay (xx), Alican (x) (Dk. 77 Enes Sığırcı xx), Muhammed (xx) (Dk. 68 Okan x), Anıl (xx), Enes Kubat (x) (Dk. 68 Murat x), Sefa (xx)

ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) - Appindangoye (xxx), Alaaddin (xxx), Yasir (xx), Tarık (xx), Timur (xx), Vasilogiannis (xxx) (Dk. 85 Leandrinho) , Emircan (xxx), Serkan (xx) (Dk. 87 Muhammed), Recep (xx), Atabey (xx) (Dk. 90+3 Bahadır)

GOLLER: Dk. 56 Anıl (Altınordu) - Dk. 67 Vasilogiannis, Dk. 84 (KK) Kerim (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Hasan (Altınordu)

SARI KARTLAR: Hasan, Murat (Altınordu) - Emircan, Leandrinho, Muhammed (Ümraniyespor)