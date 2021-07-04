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Altınordu, U19'un Türkiye Şampiyonası'nı bitirmesini bekliyor

TFF 1’inci Lig’de geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu, yeni sezon çalışmalarına başlamak için U19 takımının Türkiye Şampiyonası’nı bitirmesini bekleme kararı aldı.

04 Temmuz 2021, Pazar 19:05 Son Güncelleme:
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Altınordu, U19'un Türkiye Şampiyonası'nı bitirmesini bekliyor

TFF 1’inci Lig’de geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu, yeni sezon çalışmalarına başlamak için U19 takımının Türkiye Şampiyonası’nı bitirmesini bekleme kararı aldı. Normal şartlarda Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde 5 Temmuz’da topbaşı yapmayı planlayan İzmir ekibi, altyapıdan A takıma dahil edilecek gençlerin dönüşüyle antrenmanlara start verecek.

Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın isteği doğrultusunda böyle bir karar alındığı ifade edilirken, kırmızı-lacivertlilerin U19 takımı dün Antalya’da oynanan Play-Off çeyrek final maçında Adanaspor’u 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. TFF 1’inci Lig U19’un finali 10 Temmuz’da oynanacak.

Öte yandan Altınordu ile sözleşmesi sona eren stoper Sinan Osmanoğlu, Ankaragücü ile prensip anlaşmasına vardı. (DHA)

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