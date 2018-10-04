Altınordu tura inanıyor

Finladiya temsilcisiyle 24 Ekim'de deplasmanda karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Kahya, "Zorluk derecesi yüksek bir maçı geride bıraktık. Türkiye'deki lig maratonunda bu denli zor maçlar oynamıyoruz. UEFA Gençlik Ligi düzeyi ise gerçekten çok tempolu. Bu zorlu maçta 10 kişi kalmak oyunun bütün kaderini etkiledi. Ancak inancımızı kaybetmeyeceğiz" dedi.

Üst düzey karşılaşmaları en iyi şekilde oynamak istediklerini anlatan Kahya, "Helsinki'ye gol atma şansı tanımamalıydık. Skor anlamında memnun olmadığımız bir durum var. Fakat Finlandiya'da şartlar ne olursa olsun turu getirecek skoru yakalayabilecek düzeyde bir ekibiz. Oyuncularımıza güveniyor ve bizi destekleyen futbol okulu öğrencilerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kırmızı-lacivertliler, Finlandiya'daki maçta rakibini yenmesi ya da sahadan gollü beraberlikle ayrılması halinde turu geçecek.