Altınordu transferde aceleci davranmak istemiyor

Şimdiye kadar sadece İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere ile sözleşme imzalayan kırmızı-lacivertliler, aceleci davranmıyor.

Transferde rakamların çok yüksek olduğunu dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, " Transfer piyasası gerçekten yüksek. Biz bütçemize uygun ve bize katkı sağlayacak oyunculara bakıyoruz. Bireysel anlamda geliştireceğimiz futbolcuları takip ediyoruz. Bu sezon fazla transfer yapmayacağız, 1-2 takviye daha yapıp altyapımızdan yeni oyuncuları A takıma alacağız. Önceliğimiz savunma ve ortaya sahaya transfer yapmak" diye konuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)