Spor Toto 1. Lig’in üçüncü hafta maçında Altınordu, yarın saat 21.45’te Boluspor’a konuk olacak. Maç öncesinde kırmızı-lacivertli takım, son hazırlıklarını yaparak Bolu’ya hareket etti. İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Ufuk Kahraman, maç öncesinde görüşlerini paylaştı. Kahraman, “İçeride kazanmamız gereken Sakaryaspor maçını kaybettik. İki maçın analizine baktığımızda eksik yönlerimizi gördük. Sakaryaspor maçının özellikle ikinci yarısında Ahmet Dereli ile 4 tane net pozisyona girmemiz bizim maçı ne kadar istediğimizi gösteriyordu. Oyunun temposundan memnunuz fakat bunu 90 dakikaya yaymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Rakipleri Boluspor’u iyi analiz ettiklerini dile getiren Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahada güçlü yanlarımızı sergilediğimizde neler yapabileceğimizi görüyoruz. Deplasmanda Boluspor maçını kazanmak istiyoruz. Altınordu her maçı kazanmak için sahaya çıkacaktır."

Salih Yılmazsoy / İZMİR (İHA)