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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Savunmada sıkıntı yaşadık

TFF 1. Lig’de dün konuk olduğu Ankara Keçiörengücü’ne 5-3 mağlup olan Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hücumda iyi işler yapmalarına rağmen savunmada iyi olmadıklarını bildirdi.

10 Nisan 2021, Cumartesi 14:40 Son Güncelleme:
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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Savunmada sıkıntı yaşadık

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Ankara Keçiörengücü maça iyi başladıklarını ancak Ahmet Dereli’nin erken yaşadığı sakatlığın dengelerini bozduğunu belirtti.

Savunma hatalarından dolayı 2 kötü gol yediklerini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Skoru 4-3’e getirdiğimiz ana kadar çok iyi bir reaksiyon verdik. Oyuna ortak olup skoru 4-4’e getirebilirdik. 5-3’ten sonra bir türlü istediğimiz golü bulamadık. Hücumsal olarak iyi işler yaptık ama savunma anlamında sıkıntılıydık. 3-0’dan sonra verdiğimiz reaksiyon, takımın gücünü ortaya koydu. Pes etmemek, salı günü oynayacağımız Adana Demirspor maçı öncesi iyi bir motivasyon kaynağı oldu."

İZMİR (AA)

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