Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Basit hatalarla kaybettik

Eyüpspor'a 2-1 kaybettikleri maçtan sonra katıldığı basın toplantısında Hüseyin Eroğlu, sezon başında takımdan ayrılan oyuncu sayısının fazla olduğunu hatırlatarak, sezona iyi başlayamadıklarını söyledi.

Ligde yüksek bütçeli takımların olduğunu, kendilerinin ise mütevazı bir kadrolarının olduğunu kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna rağmen sahada son ana kadar kazanmak için her şeyi yapmaya çalıştık. 1-0’ı yakaladıktan sonra topun bizde olduğu bölümde topa daha iyi sahip olup, 2-3’ü bulma şansımız vardı. Rakibin hücum gücünün yüksek ama savunma zaaflarının olduğunu biliyorduk. Bunu da değerlendirme anlamında 30 dakikalık bölüm iyi geçti bizim için ama bir türlü skoru attıramadık. İlk yarının bitimine doğru yediğimiz gol, 1-1’den sonra rakibin hücumsal anlamda fonksiyonları daha arttı."

Eroğlu, karşılaşmanın 72. dakikasında önemli bir pozisyonu değerlendiremediklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Duran toptan gol yedik, 2-1’den sonra yaptığımız hamlelerle başarılı olamadık ama rakibin bütçeli takımlarına karşı iyi mücadele veriyoruz. Şu an biraz sancılı geçiyor. Belki milli takım arası toparlanmamız için iyi bir fırsat. Oyun kimliğimizi bugün 30 dakikalık bölümde iyi yaptık, bunu artırmamız lazım. Oyuncularımızın bireysel performanslarını biraz daha yukarı çekmek zorundayız. Ne kadar oyuna tutunsak da yaptığımız basit hatalarla maç kaybediyoruz, bugün de böyle oldu."

İZMİR (AA)