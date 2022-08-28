Spor Toto 1. Lig’in 3’üncü haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Altınordu karşılaşması 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Maç sonunda Altınordu Teknik Direktörü Ali Ufuk Kahraman, “Bolu takımının iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Zor bir deplasmandı. Altınordu takımı olarak ilk ilkemiz futbolu güzelleştirerek, izleyenlere seyir zevki yüksek oyun oynamaya çalışıyoruz. Bu hep böyle olacak. Bugün de seyirciler zevk alarak 90 dakikayı izlemiştir. Altınordu takımı her geçen gün form yakalayacaktır. Bizim için Boluspor maçı çok önemli bir virajdı çünkü geçen hafta kendi evimizde kaybettiğimiz 3 puan vardı. Buraya da 3 puan almak için gelmiştik. Kaybedebilirdik. Son 90+7’de kazanabilirdik. Ama deplasmanda alınan 1 puan her zaman önemlidir. Altın değerinde puandır” diye konuştu.