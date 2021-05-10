Altınordu, Süper Lig hayalleri kurmaya başladı!

TFF 1’inci Lig’de geçen hafta evinde Tuzlaspor’u 3-2 mağlup ederek Play-Off iddiasını son haftaya taşıyan Altınordu deplasmanda, ligde herhangi bir iddiası kalmayan Aydeniz Et Balıkesirspor’la karşılaştı. Balıkesir Atatürk Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak 34’üncü hafta mücadelesinde kazanan konuk takım oldu. İzmir ekibi, prestij mücadelesi veren rakibini farklı ve rahat bir skorla ederek diğer sonuçlara bakılmaksızın ilk kez Play-Off’a kalma başarısı gösterdi.

Bu kez kaptırmadı

Maç öncesine kadar ligde 57 puanı bulunan 6’ncı sıradaki Altınordu, bir basamak altında yer alan 55 puanlı Ankara Keçiörengücü’ne şans tanımayarak hedefine ulaşmayı başardı. Normal sezonu 60 puanla tamamlayan Hüseyin Eroğlu’nun öğrencileri kendilerinden bütçe olarak katbekat fazla maliyetler harcanarak kurulan kadroları geride bırakıp Süper Lig şansını Play-Offlar’a taşıdı. Daha önce 3 kez averajla potanın dışında kalan Altınordu bu kez hata yapmadı.

Ahmet İlhan şov

Altınordu’ya bu kritik maçta zaferi getiren golleri Enis Destan ve Ahmet İlhan attı. Daha maçın başında 4. dakikada Ahmet İlhan’ın kazandırdığı penaltıda atışı kullanana Enis, topu kaleciye nişanladı, dönen topu tamamlayan genç oyuncu skoru 1-0 yaptı. Üstün oyununu sürdüren Altınordu, 39’da günün yıldız ismi Ahmet İlhan’la şık bir gol daha buldu, devre 2-0 sona erdi. 48’de bir penaltı daha çaldı. Ahmet İlhan, beyaz noktadan farkı 3’e çıkardı. Metehan ve Hüsamettin’le maç 5- 0 bitti.