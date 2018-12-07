Altınordu seri peşinde

Bornova Stadı'nda Süleyman Abay'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Rüzgar, Enes Kubat, Oğulcan Ülgün ve Serdar Deliktaş forma giyemeyecek.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Altay galibiyetinin anlam kazanması için mutlaka Adanaspor'u yenmeleri gerektiğini dile getirdi. Eksikleri olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Hücum hattında önemli oyuncularımız olmayacak. Ancak mazeret üretmeyeceğiz, en iyi mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

BAKAN SELÇUK'A ZİYARET

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete, İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Marka Geliştirme Yönetmeni Özgür Özgürengin de eşlik etti. Başkan Özkan, nezaket ziyaretinin sonunda Bakan Selçuk'a 1923'ten bugüne kullanılan tüm Altınordu armalarının bulunduğu özel bir çerçeve ile efsane forma hediye etti. Bakan Selçuk İzmir'e ilk gelişinde Altınordu'yu ziyaret edeceğini belirtti.

Altınordu'nun Adanaspor karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

Erce- Kerim, Hasan, Sinan, Yusuf, Berkay Samancı, Muhammed Mert, Anıl, Alican, Murat, Sefa

Bilet fiyatları: Kapalı Tribün 1'inci Kategori 70 TL, 2'nci Kategori 20 TL ve Misafir Tribünü 15 TL

DHA



